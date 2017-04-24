Мемория. Юрий Левада

24 апреля 1930 года родился Юрий Левада, основоположник теоретической социологии в СССР

Личное дело



Юрий Александрович Левада (1930–2006) родился на Украине, в Виннице. Его матерью была журналистка винницкой областной газеты «Большевистская правда» Наталья Львовна Морейнис, отцом – историк-медиевист Моисей Александрович Коган, профессор, а затем деканом исторического факультета Ленинградского педагогического института.

В середине 1930-х годов мать социолога вышла замуж за начинающего писателя Александра Степановича Леваду, который усыновил ребенка и дал ему свою фамилию.

В годы Великой Отечественной войны семья Левады (к этому времени у него родился брат) была эвакуирована в Тюмень, но школу он с отличием закончил уже на родине. В 1952 окончил философский факультет МГУ, в 1955 — аспирантуру. В конце обучения заинтересовался ситуацией в Китае, где тогда были перевороты, наполовину выучил язык и писал диплом и диссертацию об особенностях китайского общества и китайской революции.

Позже работал в Институте китаеведения, поехал в Китай и там впервые пытался заняться социологическими исследованиями. Когда дальнейшие исследования по Китаю стали невозможны из-за обстоятельств внешнеполитического плана, в 1960 году перешел в Институт философии, где поначалу занимался социологией религии. В 1965 году выпустил книгу «Социальная природа религии», На эту же тему в 1966 году защитил диссертацию на звание доктора философских наук.

В 1968 году секретным постановлением Политбюро за подписью Леонида Брежнева по представлению президента АН СССР Мстислава Келдыша был создан Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ) – слова «социология» не должно было даже фигурировать в названии. «Имелось в виду, что в качестве теории уже есть исторический материализм, но конкретными исследованиями заниматься можно», – комментирует создание института специалист по биоэтике Борис Юдин. В ИКСИ Левада заведовал сектором теории и методологии и возглавлял партбюро. По словам Юдина, «сектор с самого начала оказался поперек тенденции, поскольку был сугубо теоретическим».

В те же времена начался регулярный семинар на темы социальные, теоретико-экономические, семиотические, культурологические и исторические. «Это был не некий "теневой" семинар, а вполне обычный, нормальный. Скорее, это была главная форма жизни сектора — еженедельно, иногда и чаще собираться для обсуждения тех или иных проблем. Семинар имел достаточно большой авторитет, потому что у нас бывали практически все, кто считался в те годы наиболее яркими людьми. Скажем, Пятигорский, Аверинцев, Гуревич, Баткин, Иванов, Шляпентох, Щедровицкий...», - вспоминал Левада.

В 1966 был приглашен читать лекции по социологии на факультете журналистики МГУ. (больше таких лекций нигде не читали). «Примерно года четыре я читал там курс лекций собственного изобретения — довольно примитивный, популярный. Так бы, видимо, это и продолжалось, если бы не пришла в голову мысль его издать. Издали в виде двух книжечек с помощью ИКСИ (уже в 1969 году). И очень скоро (тем же летом) это вызвало скандал, собственно, стало формальным началом шума», - рассказывал Юрий Левада. По оценке тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Виктора Гришина, лекции Левады «не базируются на основополагающей теории и методологии марксистско-ленинской социологии – историческом и диалектическом материализме. В них отсутствует классовый, партийный подход к раскрытию явлений советской действительности, не освещается роль классов и классовой борьбы как решающей силы развития общества, не нашли должного отражения существенные аспекты идеологической борьбы, отсутствует критика буржуазных социологических теорий». В результате Левада «за идеологические ошибки в лекциях» был лишен звания профессора, а работы сотрудников сектора теории ИКСИ перестали публиковать. В 1972 году Левада покинул ИКСИ, те, кто работал с ним, тоже разошлись в разные места.

После разгрома ИКСИ, Юрий Левада перешел в Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) Академии наук, где проработал 16 лет, занимаясь социологией экономического развития.

В 1988 году Юрий Левада и ряд сотрудников сектора ИКСИ, членов его семинара пришли на работу в созданный незадолго до этого Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которым руководила Татьяна Заславская. Здесь он руководил отделом теоретических исследований, а в 1992 возглавил организацию. Начиная с 1991 года ВЦИОМ начал регулярные исследования накануне выборов президента, депутатов Госдумы и представителей региональных властей. Результаты этих исследований всякий раз оказывались близки к официальным.

В августе 2003 года Министерство имущественных отношений РФ приняло решение о преобразовании ФГУП ВЦИОМ в ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения», которое поставило деятельность Центра под контроль государственных структур. В этих условиях все сотрудники ВЦИОМ в полном составе перешли на работу в Аналитическую службу ВЦИОМ (ВЦИОМ-А). Начиная с марта 2004 года компания продолжила работу под новым названием – Аналитический Центр Юрия Левады («Левада-Центр»). Именно из ВЦИОМа Левады вышли многие другие социологические структуры современной России.

Юрий Левада умер в своем рабочем кабинете 16 ноября 2006 года. У него отказало сердце. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Чем знаменит

Юрий Левада

Юрий Левада - один из крупнейших социологов России и мира. Он был среди тех, кто создавал советскую социологию в начале 1960-х годов, а потом воссоздавал ее после разгрома 1970-х уже в перестроечные годы. Созданный Левадой ВЦИОМ стал одной из самых авторитетных социологических организаций, к данным которой прислушиваются и политики, и пресса.

«Это был великий человек. Выдающийся социолог, не похожий ни на одного социолога мира, который многое сделал для российского социологического сообщества. Стал его эталоном, с которым так или иначе соотносились все, включая его прямых оппонентов и противников. Он защищал честь России во многих случаях, когда этого не делал никто», – говорит руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.

По мнению Бориса Юдина, теоретическая социология в СССР началась именно с Юрия Левады; особую роль в ее становлении Юдин приписывает лекциям Левады на журфаке МГУ.

Юрий Левада – автор многочисленных научных статей по теории и методологии социологии, по социологии религии, социальной антропологии, автор первого в СССР курса лекций по социологии (МГУ, 1967-69), книг: «Статьи по социологии»(1993), «Есть мнение»(1990), «Советский простой человек»(1993), «От мнений к пониманию» (2000), «Ищем человека» (2006).

Юрий Левада выступал в клубе Bilingua с публичными лекциями на темы: «Человек советский» и «Что может и чего не может социология».

О чем надо знать

После фактического разгрома ИКСИ созданный Левадой семинар долгое время существовал на полулегальном положении. «Каждые две недели где-нибудь мы собирались, - вспоминал Левада. - Семинар был то узкий (помещался в одной комнате), то вырастал до нескольких сот человек. Тогда происходил какой-нибудь скандал, приходилось менять место. В ЦЭМИ нас то терпели, то боялись. Федоренко как-то сказал: "Один институт из-за вас чуть не разогнали. Пожалуйста, поосторожнее"»

Несмотря на то, что семинар был «для своих» и обычно существовал в «камерном» формате», периодически он собирал до 300 человек: экономистов, историков, техников, даже физиков.

«Я думаю, что мы собирали всех, кто пытался самостоятельно думать, знать положение дел в социальных науках. Были и такие, кто приходил просто из любопытства. Это неизбежно — двери у нас были открыты. А смотрю я на это, как вы говорите, скептически, потому что чего-то оригинального и серьезного создано не было. И весь круг идей — в основном идеи просветительские в области социологии, культурологии. Я думаю, что это было интересно не как открытие, а как движение, как способ общения, организации, вдохновения людей», - так оценивал впоследствии эти семинары сам Юрий Левада.

В разных ипостасях – с периодическими перерывами – семинар просуществовал более 20 лет, собираясь раз в две недели и привлекая самых авторитетных мыслителей своего времени – Александра Пятигорского, Георгия Щедровицкого, Сергея Аверинцева и других.

Прямая речь

О выборе науки: «Если говорить о моем пути в науку, то никакой особой подготовки, никакой школы у меня не было. И я не уверен, что исходные данные что-нибудь освещают. Я провинциал, приехал из Винницы учиться в Московский университет. Приехал с наивной надеждой, что на философском факультете действительно станешь философом».

О начале образования в университете: «В наше время примерно половина набора состояла из демобилизованных из армии. У них был свой стиль, свое отношение к жизни. Это влияло и на меня. Меня восхищали простые прямые парни, прошедшие фронт и где-то увлекшиеся тем, что тогда называли философией марксизма. Это мне долго мешало самостоятельно думать и сомневаться в том, в чем давно сомневались другие».

О задачах социологии: «Когда я стал заниматься этой наукой, у меня было такое представление: наша задача – поставить перед обществом зеркало, чтобы оно в него смотрелось. И я думаю, мы ее по мере возможности исполняли. Когда люди смотрятся в зеркало, они лучше понимают, как они выглядят. Это и есть главная общественная функция социологии».

Социолог Борис Дубин о методологии работы ВЦИОМа: «Руководство Центра, а потом все больше и больше Левада и мы, группа наиболее близких к нему людей, стали вырабатывать модель, в которой соединяются качественные опросы, фокус-группы, маркетинг, большие репрезентативные общенациональные опросы с концептуальной работой и все-таки с анализом, обобщением полученных данных относительно целого ряда вещей. Что за экономические отношения в этой стране, что за политическая культура и как работают основные институты? Каково отношение людей к власти, как выстраиваются повседневные отношения людей друг с другом? Каковы представления о прошлом, какие существуют взгляды и предчувствия относительно будущего? И так далее».

5 фактов о Юрии Леваде

Первой супругой Юрия Левады была однокурсница Раисы Горбачевой по философскому факультету МГУ Лия Русинова. Всего он был женат дважды, в двух разных браках родилось двое сыновей.

В 1986 году вместе с Мерабом Мамардашвили, Роланом Быковым и Роем Медведевым Юрий Левада принял участие в телемосте Москва – Бостон между МГУ имени М. В. Ломоносова и Тафтским университетом по теме «Ядерный век. Культура и бомба». Американскую сторону, в частности, представляли писатели Курт Воннегут и Эдгар Доктороу.

В 2004 году Юрии Леваде была вручена премия «Человек года» в номинации «Аналитика» по версии Rambler.ru.

Перу Юрия Левады принадлежат несколько книг и более 200 статей по проблемам социологии, общественного мнения, теории и методологии социологии, социологии религии, социальной антропологии.

Материалы о Юрии Леваде

Статья о Юрии Леваде в Википедии

Интервью с Юрием Левадой

Официальный сайт «Левада-Центра»

От ВЦИОМа к «Левада-Центру». Беседа с социологом Борисом Дубиным