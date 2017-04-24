Украинские власти решили прекрать подачу электричества в ЛНР

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение с 25 апреля полностью прекратить поставки электроэнергии в самопровозглашенную ЛНР. Об этом в эфире Луганского областного телевидения сообщил директор ООО «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай.

«Буквально вчера утром мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом с Минэнергоугля… что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», — заявил глава компании.

Электричество будет отключено с ноля часов местного времени.

Также будет прекращена подача энергии для нужд Попаснянского водоканала.

Ранее «Луганское энергетическое объединение» несколько раз обращалось к украинскому правительству с просьбой разрешить ограничение или прекращение подачи электроэнергии в ЛНР из-за отсутствия оплаты.