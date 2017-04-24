Лолита не узнала свою грудь на снимке СБУ

Российская поп-певица Лолита Милявская прокомментировала твит Службы безопасности Украины (СБУ) с фотографией, где певица предстает в неприглядном виде.

Ранее Милявскую сняли с поезда, отказав во въезде на Украину. Ей объяснили, что въезд запрещен из-за ее посещения Крыма в 2015 году.

Вскоре в твиттере СБУ была опубликована фотография певицы, у которой во время танца слетела бретелька, обнажив грудь.

Сама она заявила радиостанции «Говорит Москва», что грудь на снимке имеет другую форму, чем ее собственная.

«Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя!» — сказала Милявская.

Она добавила, что у спецслужбы, вероятно, нет других дел, кроме как бороться с ней.