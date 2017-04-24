Матвиенко предложила оценить эффективность Роскомнадзора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать оценку работе Роскомнадзора, который, по ее словам, «идет в хвосте», не успевая разобраться с «группами смерти» «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, нам все-таки послушать комплексно, как работает Федеральная служба по надзору в сфере связи, может быть, они не тем направлением занимаются, может быть, дать оценку работе федерального агентства?» — предложила спикер на Совете законодателей после выступления главы Роскомнадзора Александра Жарова по поводу «групп смерти» и борьбы с ними.

«Тема острая, почему мы теряем время, теряем наших подростков? Вы должны действовать энергично и добиваться, чтобы с этим безобразием заканчивать», — обратилась Матвиенко к Жарову.

«Вы все время идете в хвосте, — отметила она. — Вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности, и вы должны на результат работать, а не на процесс».