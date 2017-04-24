На Украине возбуждено дело о теракте после подрыва автомобиля ОБСЕ

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт» после подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщается на сайте прокуратуры Украины.

«В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии. По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали сотрудникам СММ ОБСЕ тело погибшего при взрыве автомобиля наблюдателя миссии.

Напомним, что автомобиль СММ ОБСЕ 23 апреля подорвался на фугасе в 40 км от Луганска. Это произошло на территории, находящейся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики. Вследствие инцидента один член патруля миссии погиб, а двое были доставлены в больницу.

Министерство государственной безопасности ЛНР заявило, что фугас заложила «подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа». МИД РФ, в свою очередь, расценил подрыв машины ОБСЕ под Луганском как провокацию.