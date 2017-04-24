Песков посоветовал спросить ДНР и ЛНР о вводе миротворцев в Донбасс

При обсуждении возможного размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН нужно договариваться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Петр Порошенко созвонился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и предложил Вашингтону активизировать вопрос о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

«Если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению непосредственно со сторонами конфликта, а сторонами конфликта являются Киев с одной стороны и непризнанные республики Донбасса с другой стороны», — цитирует Пескова ТАСС.

Также, по словам представителя Кремля, нужно понять, как относится к такой инициативе ООН и остальные страны «нормандской четверки» — Россия, Франция и Германия.