В Кремле опровергли заявления штаба Макрона о российском вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о том, что со стороны российских хакерских групп были попытки вмешаться в предвыборную кампанию, передает РИА Новости.

«Опять же, какие группы, откуда, почему Россия? Это все чуть-чуть напоминает те обвинения, которые звучали из Вашингтона и которые до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений», — заявил Песков.

Ранее представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro заявили, что хакеры из группы Fancy Bear в период с 15 марта по 12 апреля предпринимали попытки проникнуть в базы данных движения Эммануэля Макрона «Вперед». При этом в агентстве по информационной безопасности Франции заявили, что не видят оснований однозначно говорить о причастности именно этой группировки к атакам. Ранее американские СМИ и спецслужбы уже обвинили группу хакеров Fancy Bear в работе на РФ и в связях с ГРУ.

Песков также назвал «неверными и примитивными» утверждения о большей или меньшей поддержке со стороны России какого-либо из кандидатов в президенты Франции.

«Это совершенно неверные утверждения, они достаточно примитивные. ...Говорить, что Россия больше или меньше поддерживает того или иного кандидата, было бы неверно», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, действительно ли Россия рассматривает возможное избрание Эммануэля Макрона как негативный сценарий для российско-французских отношений.

Песков подчеркнул, что «Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах».