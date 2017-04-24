Фонд Грызлова заинтересовался опытом французских популистов

Некоммерческая организация «Экспертный институт социальных исследований», возглавляемая бывшим спикером Госдумы Борисом Грызловым, подготовила для Кремля доклад о популизме на Западе. Об этом «Дождю» рассказал автор доклада и член совета директоров фонда политолог Глеб Кузнецов.

Фонд был создан после смены руководства внутриполитического блока Кремля и в марте этого года был зарегистрирован в качестве НКО.

Доклад «Современный технологический популизм» был составлен, так как, по словам Кузнецова, популизм — «это мирововой мейнстрим».

Политолог считает, что популизм превратился в условие успеха на выборах. Например, оба дошедших до второго тура кандидата в президенты Франции — Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — популисты.

Также в докладе рассматривается опыт победы на выборах президента США Дональда Трампа и успех итальянского «Движения 5 звезд» экс-премьера Маттео Ренци.