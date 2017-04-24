Маркелов пожаловался на условия в СИЗО и назвал тюрьму «адом для России»

Находящийся в московском СИЗО «Лефортово» бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов назвал тюрьму «адом для России», которого не может быть в XXI веке, и пожаловался на условия содержания, пишет «МК».

На встрече с членом общественной наблюдательной комиссии Москвы Евой Меркачевой арестованный по подозрению в получении взятки в 250 миллионов рублей Маркелов рассказал, что в изоляторе у него отобрали всю его одежду, а взамен выдали черную тюремную робу. «Лефортово» - единственный в стране изолятор, где так делают, хотя никакими нормами это не предусмотрено. Вещами, собранными для него при задержании сотрудниками ФСБ, ему тоже пользоваться не дают. Маркелов сообщил, что у него нет близких родственников, которые могли бы приносить ему передачи. Маркелов также рассказал, что в «Лефортово» до сих пор нет горячей воды, а баня положена только раз в неделю.

«Неужели я заслужил такое отношение? Расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моем нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решеткой жилось легче», — заявил бывший глава Марий Эл.

По его словам, за восемь дней пребывания за решеткой, к нему ни разу не приходили адвокаты.

Отвечая на вопрос, как же он проводит свои дни, если ему не дают ни читать, ни смотреть телевизор, Маркелов сказал, что ему разрешают «думать и молиться».

«Я знаю, что скоро тут охренею, простите за выражение, и меня увезут в реанимацию. Тюрьма - это ад для России. Не бросайте меня тут!», - взмолился Маркелов.

Главу Марий Эл задержали 13 апреля. Как заявили в СК, экс-губернатор получил взятку от учредителя птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша. Взамен Маркелов должен был организовать содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Суд постановил арестовать Маркелова доя 12 июня. Сам чиновник своей вины не признает.