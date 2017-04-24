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24 апреля 2017, 10:37
биология насекомые палеонтология эволюция

В американской пещере найдены древние родственники постельных клопов

Cimex latipennis
Cimex latipennis
Martin E. Adams

В пещерах Пейсли, в центральной части штата Орегон, знаменитых находками одних из самых ранних следов человеческой деятельности в Северной Америки, теперь обнаружены еще и древнейшие известные науке экземпляры клопов из рода Cimex, к которому принадлежит постельный клоп.

Мартин Адамс (Martin E. Adams) из исследовательской группы Paleoinsect Research и его соавтор Деннис Дженкинс (Dennis L. Jenkins) из Музея естественной и культурной истории Орегонского университета сообщают, что возраст найденных экземпляров клопов составляет от 5100 до 11000 лет. Хотя они и оказались близкими родственниками постельного клопа, это, по словам Адамса, «не те клопы из кровати, которых мы знаем и любим по гостиничным номерам». Ученые определили, что клопы принадлежат к видам Cimex pilosellus, Cimex latipennis и Cimex antennatus – все они пьют кровь летучих мышей.

Ранее древнейшей находкой этого рода клопов считался экземпляр, найденный в Египте в 1999 году. Его возраст 3500 лет. Поскольку теперь экземпляры из пещер Пейсли значительно древнее, ученые стремятся узнать, взаимодействовали ли эти клопы с древними людьми.

Считается, что два вида клопов, приспособившихся паразитировать на людях: постельный клоп (Cimex lectularius) и Cimex hemipterus – научились это делать тысячи лет назад, когда люди жили в пещерах, где обитали и летучие мыши. Однако за видами, представители которых обнаружены в пещерах Орегона, такого никогда не замечалось. Авторы исследования пытаются предположить, почему этого не произошло. Возможно, местная популяция клопов была слишком немногочисленна, чтобы обосноваться за пределами пещер на новых хозяевах. Или, напротив, численность людей в пещерах была невелика. Как сейчас предполагают, пещеры Пейсли служили лишь для сезонного пристанища охотников и собирателей, так что, вероятно, насекомые не смогли приспособиться к окружающей среде вне пещер.

Древние экземпляры клопов могут быть полезны и для изучения климата Орегона в ту далекую эпоху. Например, современные представители вида Cimex antennatus предпочитают жить в более теплых условиях Калифорнии и Невады. Возможно, несколько тысяч лет назад климат Орегона тоже был подходящим для них.

Находки описаны в статье, которую опубликовал Journal of Medical Entomology.

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