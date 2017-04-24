Минспорт добился ареста имущества дочери информатора WADA

Московский городской суд оставил под арестом дом и земельный участок Марины Балакиной — дочери бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об аресте в декабре прошлого года принял Басманный суд столицы. Этого требовал Минспорт России.

На сегодняшнем заседании следователь, как сообщает «Интерфакс», заявил, что Минспорт признан потерпевшим по делу Родченкова.

«В результате действий Родченкова наступили тяжкие последствия, Минспорту принесен тяжкий репутационный ущерб», — отметил следователь.

Бывшего главу лаборатории подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сам он с 2016 года находится в США, не раскрывая точного места жительства.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) о систематическом использовании допинга в российской легкой атлетике.

На основе показаний Родченкова и других информаторов WADA отстранила сборную России от международных соревнований.