В Сбербанке произошел сбой с обслуживанием карт Visa

Клиенты Сбербанка столкнулись со сложностями в обслуживании карт Visa. Об этом сообщали пользователи кредитной организации.

У меня одного @sberbank упал? Банкоматы около дома деньги не выдают, СМС сервис перевода денег не работает, онлайн тоже деньги не переводит — Макаров🚎 (@mak_egor) 24 апреля 2017 г.

Вскоре технические проблемы были устранены. В своем твиттере банк принес извинения клиентам.

«Сбербанк сообщает, что в результате внедрения новых функциональных возможностей некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт Visa. На текущий момент обслуживание карт восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт VISA. На текущий момент обслуживание карт полностью восстановлено — Сбербанк для СМИ (@SberbankMedia) 24 апреля 2017 г.