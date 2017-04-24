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24 апреля 2017, 13:34
теракт Швеция

По делу о теракте в Стокгольме задержан новый подозреваемый

Грузовик протаранил прохожих в Стокгольме
Грузовик протаранил прохожих в Стокгольме
фото: @PeterBjurbo в Twitter

Полиция и органы безопасности Швеции задержали еще одного подозреваемого в причастности к организации теракта в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской Службы безопасности.

Подозреваемый был задержан в воскресенье 23 апреля. В чем именно его подозревают, не сообщается.

По версии шведской полиции, 7 апреля 39-летний узбек Рахмат Акилов угнал грузовик и протаранил прохожих на пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Проехав 550 метров, грузовик врезался в витрину магазина.

В результате 4 человека погибли, еще 15 пострадали. Акилов был заключен под стражу.

В Швеции также задерживали еще одного подозреваемого в причастности к наезду на пешеходов, впоследствии его отпустили, но решили депортировать из страны.

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