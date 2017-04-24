«Новая газета» обнаружила шесть секретных тюрем для чеченских геев

Журналистам «Новой газеты» стало известно «о шести секретных тюрьмах, в которых незаконно (без надлежащего процессуального оформления) содержатся сотни задержанных граждан, включая тех, кого подозревают в гомосексуальной ориентации». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте издания.

Одна из таких тюрем, по данным издания, находится в городе Аргун. «Радио Свобода» сообщало также о подобной тюрьме в селе Цоци-Юрт.

Также «Новая газета» обращает внимание на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал имя богослова Хасы Тепсуркаева, о котором, по словам Кадырова, в «провокационных статьях» писали журналисты. Кадыров тогда заявил, что Тепсуркаев здоров и находится дома.

Однако СМИ имени богослова не называли.

«Человек, имя, фамилию и статус которого Рамзан Кадыров назвал в разговоре с Путиным, действительно упоминался разными нашими источниками в качестве задержанного в рамках антигейской кампании. И тот факт, что Кадыров первым назвал его имя и фамилию, доказывает высокую информированность главы Чечни о данной ситуации. Но он никак не мог узнать имя этого человека из публикаций "Новой газеты". В публичном пространстве оно вообще нигде не фигурировало», — отмечается в статье.

Также журналисты сообщили, что передали в СКР личные данные 26 чеченцев, ставших, по данным издания, жертвами расправ над геями в Чечне.

«Мы передали Следственному комитету России персональные данные 26 жителей Чечни, незаконно задержанных и ставших, по нашим данным, жертвами внесудебных расправ. Этот список включает в себя и людей, убитых только на основании подозрения в гомосексуальной ориентации», — сообщается в статье.