Путин уличил некоторых борцов с коррупцией в саморекламе

Президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил, что власти считают борьбу с коррупцией своим приоритетным направлением, и работа по нему будет продолжена, в том числе и в сфере совершенствования законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проявления подобного рода подтачивают само доверие граждан к органам власти, государству как таковому. И мы будем продолжать это последовательно делать. И будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией», — подчеркнул Путин.

Однако глава государства призвал отличать тех, кто может использовать данную тему как саморекламу.

«Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы. Это мы проходили. Это мы видели и на примере так называемой "арабской весны", во что это превратилось мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины: с чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот — один из них это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократный рост этой самой коррупции», — поведал Путин.

Президент привел в пример ситуацию на Украине, где «раньше требовали откаты 50%, теперь 75%». По его мнению, к этому привела борьба с коррупцией «на самом деле, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы для каких-то кланов или для конкретных лиц».

Кроме того, Путин призвал Совет законодателей сдерживать неуместные и ошибочные инициативы. «Вашему совету удается сдерживать много неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив. Но полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено. И не только в процессе заседаний совета, но и на местах», — пояснил он.

Помимо прочего, глава страны призвал законодателей чаще встречаться с россиянами и ответственно относиться в своей работе.

«Конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Она не посыплется, этого чуда не произойдет», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что все законодательные инициативы должны быть выверенными и основаны на реалиях.