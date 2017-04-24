Шувалов рассказал о просьбе бизнесменов отказаться от налоговой реформы

Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на коллегии Минэкономразвития, заявил, что в правительстве рассматривают отказ от налоговой реформы, передает РБК.

«Если мы действительно поймем, что для экономического роста можно и нужно будет обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть сейчас... может быть, это будет и один из [вариантов]», — заявил Шувалов.

Налоговая реформа, предложенная Минфином, подразумевает снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% с одновременным повышением ставки НДС с 18% до 22%.

По словам первого вице-премьера, это предложение вызвало критику бизнеса.

«Когда был представлен этот налоговый маневр 22/22, мы услышали на съезде РСПП — крупнейших предпринимателей: что вы, не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое достижение будет, если вы все оставите как есть», — заявил Шувалов.

В середине апреля источники сообщали о решении правительства отложить обсуждение маневра 22/22 до 2018 года.