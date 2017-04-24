Депутаты предложили отменить условное наказание за некоторые коррупционные преступления

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий отмену условного наказания за ряд коррупционных преступлений. Он опубликован в электронной базе законопроектов.

По мнению авторов проекта, недопустима ситуация, при которой за простое хищение дают реальный срок, а за должностное преступление с серьезными последствиями — условный.

«Безнаказанность коррупционеров, а именно так в общественном сознании воспринимается условное осуждение, умаляет авторитет органов публичной власти», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутатов, нужно отменить условное наказание за нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, незаконная выдача паспорта гражданина России, превышение полномочий, служебный подлог, а также вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.