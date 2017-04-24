«Роскосмос» подтвердил уход трех космонавтов

«Роскосмос» заявил о том, что по решению межведомственной комиссии по отбору космонавтов из отряда космонавтов уволили Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. Об этом сообщает ТАСС.

«Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина — от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"», — заявили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Ранее сообщалось, что отряд космонавтов могут покинуть Сергей Волков и еще несколько человек.