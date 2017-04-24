США предупредили КНДР об ударе в ответ на испытания ракет

Власти США могут нанести удар по Северной Корее в случае атаки военной базы или при запуске межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу NBC.

«Мы ничего не будем предпринимать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует американскую военную базу или запустит межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем», — сообщила она о возможности ударить по КНДР.

В интервью каналу ABC Хейли отметила, что окончательное решение будет приниматься президентом США Дональдом Трампом, который, по ее словам, уже показал, что «не боится принимать решения».

Также дипломат отметила, что США рассматривают Китай в качестве основного партнера для воздействия на Северную Корею, и это воздействие приносит свои плоды.

Также она назвала главу КНДР Ким Чен Ына плохим актером, который заявляет о готовности начать войну, чтобы показать свою силу гражданам КНДР.