Появилось видео с места взрыва в школе Дагестана

Появились первые кадры с места взрыва в школе Дагестана. На любительской записи видны автоматчики в форме, стоящие у здания с припаркованной «Газелью».

Ранее сегодня стало известно, что в Агвалинской средней школе Дагестана в одном из классов произошел взрыв.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал РИА Новости директор школы Шамиль Абакаров.

Однако в МВД республики говорили, что взорвалось нечто другое, причиной детонации стало неосторожное обращение с оружием.

Как сообщил замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров, в результате взрыва пострадали 13 учеников. Один ученик восьмого класса погиб.

Как уточнили в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы,трое пострадавших находятся в в тяжелом состоянии реанимации.

По словам директора, ученик, который принес на урок гранату, задержан.

Школа в настоящий момент оцеплена, на территорию никого не пускают.