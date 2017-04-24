Минздрав предложил указывать на этикетках спиртного предельную дозу

Минздрав России доработал стратегию формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. В документе, который цитирует RNS, предлагается указывать на этикетке максимально допустимую дозу спиртного в день.

Стратегия предлагает обязать производителей размещать на этикетках алкогольной продукции «информацию о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки».

Помимо этого, Минздрав выступает за планомерное увеличение акцизов на водку и уменьшение доли на рынке нелегального алкоголя.

Также стратегия предлагает запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 мл и продавать в аптеках не более одного флакона таких настоек в руки. Предлагается и запретить производство и продажу моющих средств, содержащих спирт.

Кроме того, авторы стратегии хотят запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года и торговлю алкоголем в интернете.