Куйвашев предложил разместить производство Volkswagen в Свердловской области

И. о. свердловского губернатора Евгений Куйвашев предложил разместить в регионе производства Volkswagen и шин Continental. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в кулуарах промышленной выставки Hannover Messe.

По его данным, обсуждение может продолжиться в июле на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Эксперты утверждают, что решение размещении производства может принести свердловской области дополнительные льготы, однако есть риски, связанные с непростой ситуацией в экономике.

Отметим, что Куйвашев принял участие во встрече российской делегации с премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония Штефаном Вайлем вместе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Он пригласил немецкую делегацию на «Иннопром». Как заявили в свердловском правительстве, «регион располагает прекрасной инфраструктурой для немецких производственных компаний». Производство могут разместить на площадках особой экономической зоны «Титановая долина» и индустриальных парков.