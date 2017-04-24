Руководство радио «Зенит» уволили за новость о сносе лож на новом стадионе

Холдинг «Газпром-Медиа» уволил руководителей радиостанции «Зенит» за то, что она растиражировала новость о планах снести и реконструировать ВИП-трибуны на стадионе футбольной команды «Зенит» на Крестовском острове. Об этом говорится в пресс-релизе радийного подразделения «Газпром-Медиа».

«Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей. Пресс-служба "Газпром-медиа" подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс службы отказался», — отмечается в сообщении.

21 апреля «Фонтанка» сообщила, что по требованию «Газпрома» на новом стадионе, который сейчас официально называют «Санкт-Петербург», будут демонтированы 36 ВИП-лож.

На следующий день в руководстве футбольного клуба «Зенит» изданию заявили, что клуб уже отремонтировал эти места за свой счет.