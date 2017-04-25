СИБУР открывает технологический центр в Сколково

О создании технологического центра по разработке и применению полиолефинов на территории инновационного центра «Сколково» договорились компания СИБУР и Фонд «Сколково». Согласно подписанному соглашению, будущий центр займётся разработкой и тестированием новых материалов и новых продуктовых решений, изготовлением из них тестовых образцов изделий для последующих испытаний, анализом их свойств и усовершенствованием, а также изучением возможности по повышению эффективности процессов переработки полиолефинов (полипропилена и полиэтилена).

«Уникальность проекта заключается в том, что компания будет создавать марки полимеров с новыми или усовершенствованными свойствами и сразу их тестировать, выявляя точные параметры переработки, добавленную стоимость процессов и свойства финального продукта», -комментирует подписанное соглашение Сергей Комышан, исполнительный директор СИБУРа.

Решения на основе полиолефинов используются клиентами СИБУРа – переработчиками полимеров в России и более 50 странах мира - для производства различных изделий: трубных систем для ЖКХ, энергоэффективных строительных материалов, компонентов дорожного строительства, упаковки, медицинских приборов и расходных материалов, товаров народного потребления и иных товаров.

Работа центра будет направлена на увеличение производительности и эффективности клиентов-переработчиков. « В ТЦРПП будут проводиться опытно-исследовательские испытания как полимерных материалов, так и финального продукта, что позволит компании форсировать разработку инновационных марок, предлагать клиентам целые линейки новой продукции», - делится планами Василий Номоконов, исполнительный директор СИБУРа.

Таким образом, основная задача технологического центра (ТЦРПП) будет состоять в расширении возможности использования данных материалов как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании новых продуктовых решений для различных сфер экономики и конечных потребителей. ТЦРПП оснастят необходимым технологическим оборудованием для проведения опытно-исследовательских испытаний, на его территории клиенты компании смогут оценить преимущества полимерных материалов СИБУР и уникальные свойства готовых изделий.

О нетривиальности поставленной задачи говорит Антон Яковенко, генеральный директор ОДАС Сколково: «Как мастер-девелопер ИЦ «Сколково» в рамках развития территории мы сталкиваемся с проектами разной технической сложности. Строительство технологического центра по разработке и применению полиолефинов СИБУРа - новая, сложная и интересная задача для нас, как для девелопера инвесторских центров НИОКР. Уникальное оборудование для разработки и тестирования полиолефинов требует высочайшего качества строительства объекта, с которым нам предстоит справиться в сжатые сроки. Этот проект станет одним из наиболее технически сложных объектов на территории ИЦ “Сколково”».

Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» подчеркивает значимость подписанного соглашения для развития нефтехимического направления Фонда: «Создание новых высокотехнологичных продуктов является одним из приоритетов деятельности Фонда «Сколково». Подписание соглашения о создании технологического центра СИБУРа в ИЦ «Сколково» является важным событием для развития нашей экосистемы. Кластер уже объединяет свыше 110 стартапов в нефтегазовой отрасли, в том числе около 25 в области нефтехимической переработки. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СИБУРом позволит нам стать еще большим центром притяжения для проектов в области нефтехимии и новых материалов и повысить уровень конкурентоспособности российской нефтехимической отрасли. Один из первых шагов в этом направлении - наше партнерство с СИБУРом в конкурсе IQ Chem по поиску инновационных проектов в области химии и новых материалов».

Завершение строительства центра запланировано в 2018 году, общая площадь центра составит 5 350 кв. м.