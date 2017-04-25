В Крыму запретили строительство капитальных объектов на побережье

Глава республики Крым Сергей Аксенов своим распоряжением запретил начинать и продолжать возведение на прибрежных территориях региона любых объектов капитального строительства, а также реконструкцию таких объектов, сообщает РБК.

В соответствии с документом, вести капитальное строительство запрещается до проведения Архитектурным градостроительным советом региона проверки разрешительной документации.

Органам госстройнадзора предписано до 1 января 2018 года приостановить регистрацию деклараций о начале строительства и готовности объектов к эксплуатации, а также выдачу разрешений на начало строительных работ. Выдача таких документов разрешается только после завершения проверки Архитектурного градостроительного совета.

Запрет действует на приморских территориях республики— в Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте, а также Бахчисарайском, Ленинском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах. Также под запрет попало капитальное строительство в столице Крыма — Симферополе.

Запрет не распространяется только на те здания и сооружения, строительство или реконструкция которых ведутся с привлечением средств федерального бюджета, а также бюджета Республики Крым и местных бюджетов.

Данное распоряжение Аксенов подписал после того, как в начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что власти Крыма и Севастополя должны определять «порядок того, что и где можно и нужно строить, а где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма».

«То, что там понастроили в прежние десятилетия, даже не хочу комментировать, вы сами знаете и видите, это безобразие просто. Это потребительское отношение — ухватить любой ценой, несмотря на то, что будет дальше и как к этому будут будущие поколения относиться. Но сейчас есть уникальная возможность с нуля, внимательно и очень бережно подойти к решению этих вопросов», — сказал Путин, отметив, что вопросы строительства на крымском побережье должны решаться властями совместно с гражданами, а «не кулуарно и не келейно».