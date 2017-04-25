AliExpress начнет доставлять заказы в крупнейшие города России за один день‍

В 20 крупнейших городов России товары, заказанные на китайской торговой площадке AliExpress, будут поставляться за один день, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Экспресс-доставка будет действовать в рамках раздела «AliExpress Молл». На этапе запуска доставка товаров от российских продавцов на следующий день после заказа будет распространяться на смартфоны (Samsung, iPhone 7 128 Гб), ноутбуки (Asus и Lenovo), наушники (Philips) и т. д.

Еще в 50 городов РФ товары будут доставляться в течение одного-трех дней.

Напомним, 6 февраля интернет-ритейлер официально сообщил, что в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает 2 доллара. Это сделает недоступной для России опцию «эконом-доставка».