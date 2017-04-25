Сервис знакомств Badoo согласился передавать личные данные ФСБ

Сервис интернет-знакомств Badoo зарегистрировался в реестре организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. При запросе на сайте регулятора по названию сервиса сообщается, что британская Badoo Trading Limited была зарегистрирована в реестре 24 апреля.

В реестре обязаны регистрироваться любые сайты, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями в интернете. Это, как отмечает РБК, мессенджеры, сервисы электронной почты, форумы и другие сайты.

В реестре зарегистрировались почтовые клиенты «Яндекса» и Mail.ru Group, облачный сервис «Яндекс.Диск», соцсеть «ВКонтакте», сайт знакомств Mamba, мессенджер «Агент@Mail.ru» и другие сайты.

По закону эти сервисы обязаны в течение полугода хранить всю историю действий пользователей.

При запросе из ФСБ сервисы обязаны предоставить спецслужбе эти данные.

С 1 июля срок хранения данных увеличится до одного года. Кроме того, сервисы должны будут до полугода хранить не только историю, но и саму переписку, звонки и другой контент пользователей.