Баста попал в список невъездных украинского сайта «Миротворец»

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, оказался в черном списке украинского сайта «Миротворец» (доступ к сайту в России заблокирован по решению суда).

Сайт, созданный по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко, публикует личные данные тех, кто, по версии создателей портала, выступает против Украины.

На сайте отмечается, что Баста незаконно пересек границу Украины в 2014 и 2015 годах и отрицал «российскую агрессию».

Речь идет о выступлениях музыканта в Крыму.

Ранее сегодня украинское издание «Апостроф» обратилось в Службу безопасности страны с запросом, запрещен ли Басте въезд на Украину. 17 июня 2017 года рэпер планирует выступить в Киеве.

В ответ СБУ сообщила, что претензий к Басте у ведомства нет.

На днях на Украину не смогли попасть певица Лолита и актер Кирилл Сафонов. Их не впустили на территорию страны за поездки в Крым.