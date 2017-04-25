Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга

Исламистская группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России», взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля, сообщает SITE.

Отмечается, что в начале 2017 года «Таухид валь-Джихад» объединилась с «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на основе «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). Последняя группировка, в свою очередь, считалась сирийским крылом «Аль-Каиды».

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями метро в Петербурге прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 15 человек, также погиб террорист-смертник. Более 50 получили ранения. Также на станции «Площадь Восстания» было найдено еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Взрыв прогремел в тот день, когда в Петербурге находился президент России Владимир Путин.

По делу о соучастии в теракте арестованы 10 человек.