Чайка связал упразднение Спецстроя с проверками Восточного

Решение об упразднении Спецстроя президент России Владимир Путин принял, в том числе, и основываясь на материалах Генпрокуратуры, обнаружившей множество нарушений при строительстве космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.

«В результате проведенных масштабных проверок в сфере соблюдения законодательства при строительстве объектов космодрома Восточный выявлены многочисленные системные нарушения закона в деятельности Федерального агентства специального строительства, подведомственных ему предприятий и привлеченных субподрядных организациях», — говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии правопорядка и законности в РФ в 2016 году.

Всего за период строительства космодрома прокурорами выявлено более 7,5 тысячи нарушений закона, внесено свыше 740 представлений, 499 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, вынесено более 400 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

«Указанные обстоятельства повлияли на принятое президентом Российской Федерации решение об упразднении Спецстроя России», — отмечается в документе.

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) 29 декабря 2016 года. Согласно тексту указа, Минобороны РФ передается штатная численность военнослужащих и гражданского персонала Спецстроя, его функции, имущество, бюджет и принадлежащие агентству унитарные предприятия. Ведомство также было назначено правопреемником по обязательствам Спецстроя.