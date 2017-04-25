Китай мог дополнительно развернуть 100-тысячную группировку у границ КНДР

Китайские власти дополнительно развернули на границе с КНДР 100-тысячную военную группировку, сообщили источники в Китае японской газете Yomiuri. Выдержки из статьи издания публикует ТАСС.

Отмечается, то параллельно был повышен уровень готовности китайской армии.

Усиление группировки и повышение боеготовности, по данным издания, действуют с середины апреля.

10 апреля источники уже сообщали, что Китай перебросил дополнительные войска к границе с КНДР. Однако тогда численность дополнительной группировки оценивалась в 150 тысяч человек.

Напряженность в регионе возникла после очередного запуска баллистической ракеты со стороны КНДР и угроз Северной Кореи нанести ядерный удар по США, Южной Корее и Австралии.

В США в ответ заявили, что допускают удар по КНДР в ответ на запуск ракет или нападение на американскую или южнокорейскую базу.