Обвинение попросило посадить националиста Демушкина на 2,5 года

Обвинение попросило приговорить националиста Дмитрия Демушкина по делу об экстремизме к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого.

«Прокурор попросил для Демушкина 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказал защитник Олег Колесников.

Лидер распущенного движения «Русские» и один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Слушание дела проходит в закрытом режиме.

В начале декабря 2015 года в отношении Дмитрия Демушкина было возбуждено уголовное дело из-за размещения на его странице в соцсети «ВКонтакте» фотографий с «Русского марша» 2014 года. В октябре 2016 года Демушкин был задержан. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети «ВКонтакте», но в итоге осталось лишь два эпизода. Психиатрическая экспертиза признала Демушкина вменяемым, после чего ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.