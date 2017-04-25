В Петербурге задержаны пять человек по делу об изнасилованиях в детском доме

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило восемь уголовных дел по статье «насильственные действия сексуального характера», сообщается на сайте СК.

По версии следствия, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе города, четырех воспитанников 10-15 лет систематически насиловали.

Фигурантами дел оказались пять человек: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома и директор школы при детском доме.

Все они задержаны. Уголовные дела планируется объединить в одно производство, а подозреваемых арестовать.

Также СК проводит проверку в отношении других воспитанников детского дома и устанавливает, совершал ли насилие кто-то еще.

Накануне о сексуальном скандале в детском доме, который сменил название на центр содействия семейному воспитанию №8, писала «Фонтанка». По информации издания, в основу дел об изнасилованиях легли показания 26-летнего жителя Петербурга и еще шести жертв — бывших воспитанников детдома.

По делу задержаны бывший директор коррекционной школы №565 Станислав Виноградов, бывший замдиректора детлома Михаил Елин и трое выпускников учреждения — Андрей Соловьев, Кирилл Покалюк и Павел Приказчиков.