В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс военных инструкторов из США

В Донбасс прибыли американские инструкторы, которые проводят проверки в украинской армии. Об этом заявил представитель армии самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин., передает издание ДАН.

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества», — сообщил Басурин.

По данным разведки сепаратистов, в 92-й отдельной механизированной бригаде украинской армии проводится проверка боеготовности соединения и оцениваются результаты работы других военных инструкторов.