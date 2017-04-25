25 апреля 2017, 16:47
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс военных инструкторов из США
В Донбасс прибыли американские инструкторы, которые проводят проверки в украинской армии. Об этом заявил представитель армии самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин., передает издание ДАН.
«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества», — сообщил Басурин.
По данным разведки сепаратистов, в 92-й отдельной механизированной бригаде украинской армии проводится проверка боеготовности соединения и оцениваются результаты работы других военных инструкторов.
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