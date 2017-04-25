Минюст предложил включить в рацион отбывающих административный арест по яйцу

Минюст России подготовил предложение по улучшению рациона людей, отбывающих административный арест или сидящих в СИЗО. В их рацион впервые предлагается включить куриные яйца, говорится в документе, размещенном на портале проектов нормативных актов. На это обратил внимание РБК.

Кроме того по одному яйцу предлагается добавить в рацион осужденных к лишению свободы.

Таким образом в их пайки должны будут еженедельно включать по три яйца.

Одновременно из рациона всех содержащихся под стражей предлагается исключить соевую муку.

«Данная замена позволит ввести дополнительные белки животного происхождения в рацион питания. Реализация проекта постановления не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу.