Пьяный житель Набережных Челнов избил врачей скорой помощи

В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за побоев, которым подверглись врачи скорой помощи, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

23 апреля житель Набережных Челнов Виталий Васильев вызвал на дом бригаду скорой.

Во время оказания помощи мужчина принялся избивать двух женщин-фельдшеров, причинив им телесные повреждения.

Сам он ранее привлекался к уголовной ответственности.

Дело расследуется по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений».