В ЛНР рассказали о поставках электричества из России

После отключения от украинских сетей электричество на территорию, подконтрольную ЛНР, поступает из России и ДНР. Об этом РБК сообщил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

«У нас несколько источников. Из ДНР и России, в том числе. Какие еще источники, я не хотел бы раскрывать», — сказал чиновник.

При этом источник в правительстве ЛНР рассказал «Интерфаксу», что для компенсации недостающей электроэнергии может потребоваться прокладка кабелей из России.

«Рассматриваются возможности прокладки из России в ЛНР ветки энергомоста по аналогии со схемой, примененной в Крыму. Это необходимо для обеспечения электроэнергии промышленных объектов во избежание их полной остановки», — заявил источник агентства.

Украинские власти с 25 апреля прекратили поставки электричества в ЛНР из-за неплатежей.

В ЛНР сообщили, что энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска менее чем через час после отключения.