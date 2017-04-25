В правительстве Турции поддержали возвращение Эрдогана к управлению партией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вновь возглавить созданную им Партию справедливости и развития (ПСР), заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Его слова приводит Hürriyet Daily News.

До избрания президентом в 2014 году Эрдоган был лидером ПСР. С принятыми на референдуме изменениями в конституцию страны он может вновь возглавить партию.

«Возвращение лидера… который основал ПСР, сформировал ее устав и программу, благодаря которому партия совершала прыжки от успеха к успеха, который превратил Турцию в одну из сильнейших стран мира, сделало бы членов ПСР счастливыми», — заявил министр, комментируя возможное возвращение Эрдогана к руководству партией.

В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, возглавляющий сегодня Партию справедливости и развития, заявил, как пишет Bloomberg, что в ближайшие месяцы обсудит с Эрдоганом капитальные перестановки в правительстве.

Согласно конституционной реформе президент Турции сам становится главой правительства, а должность Йылдырыма упраздняется.

Ранее премьер активно агитировал за эту конституционную реформу.