Состояние богатейших европейцев выросло на 27 млрд долларов после победы Макрона

Совокупное состояние богатейших людей Европы после первого тура президентских выборов во Франции увеличилось на 27,5 млрд долларов из-за роста рынков, сообщает Bloomberg.

После победы Эммануэля Макрона в первом европейские рынки выросли до максимума за последние 17 месяцев. Евро также вырос относительно доллара — на 2%, до 1,0937 доллара за евро.

Первый тур президентских выборов во Франции, одной из крупнейших экономик еврозоны, прошел 23 апреля. Во второй тур прошли два кандидата – основатель движения «Вперед» левоцентрист и бывший министр экономики Эммануэль Макрон и председатель партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. Макрон набрал 23,86% голосов, а Ле Пен 21,43%. Аналитики практически не дают шансов Ле Пен во втором туре, по их оценкам победит Макрон с 60% голосов.