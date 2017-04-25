«Почта России» закрыла все пункты коллективного доступа в интернет

Во всех отделениях «Почты России» закрылись пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет. Это произошло из-за отсутствия финансирования, сообщила ТАСС замглавы организации Инесса Галактионова.

«В силу отсутствия финансирования контракт с "Ростелекомом" не продлен. На данный момент все 15 тысяч ПКД заморожены», — рассказала топ-менеджер во время конференции по итогам деятельности «Почты России» за 2016 год.

Пункты коллективного доступа финансировались из специального фонда, в который универсальные операторы связи (интернет, телефон, сотовая связь) ежегодно отчисляют 1,2% выручки.

Из-за секвестра бюджета этот фонд был сокращен. Помимо доступа в интернет на почте из фонда идут деньги на строительство таксофонов и волоконно-оптических линий связи в малых поселениях.