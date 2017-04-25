При аварии на заводе под Липецком на улицы вылились тонны фруктового сока

На складе завода PepsiCo в городе Лебедянь Липецкой области обрушилась кровля, в результаты на улицы города вылились несколько тонн сока. Об этом сообщает прокуратура региона.

Обрушение кровли склада произошло около 10 часов утра. По предварительным данным МЧС, в результате пострадали два человека. Они не получили тяжелых травм.

«В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в р. Дон. В этой связи для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает липецкий природоохранный прокурор», — говорится в сообщении.

Завод «Лебедянский» компании PepsiCo выпускает соки «Я», «Фруктовый сад», «Тонус», «Тропикана» и «Привет».