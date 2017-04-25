На улице в Энгельсе лев напал на подростка

Вечером 24 апреля в городе Энгельс Саратовской области в больницу доставили 15-летнего мальчика, который рассказал, что на него напал лев. Об этом сообщает Saratov Room со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Саратовской области.

В ведомстве уточняют, что в 18.15 в 1-ю городскую больницу из района Мостотряда доставили мальчика. Медики диагностировали у подростка «рваные раны ягодиц, бедер и правой кисти». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения хищника.

Установлено, что животное, львица Майя, принадлежит 28-летней местной жительнице, которая категорически отрицает факт нападения хищника на подростка.

Врио губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал провести тщательное и оперативное расследование инцидента. К делу уже подключились специалисты государственной ветслужбы, которые в течение десяти дней будут наблюдать за львицей.