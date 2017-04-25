Минкультуры проигнорирует экспертное заключение на фильм «Матильда»

Министерство культуры РФ не будет ориентироваться на экспертизу фильма Алексея Учителя «Матильда», проведенную по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщает «Газета.Ru».

«Оно сделано, не видя фильма! О чем здесь можно говорить?» — цитирует газета заявление первого замминистра культуры Владимира Аристархова по поводу экспертного заключения.

Результаты экспертизы еще не вышедшего фильма Алексея Учителя «Матильда» о любви Николая II и балерины, заказанной Поклонской, были опубликованы в середине апреля. Эксперты пришли к выводу, что «образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан» и настаивают на недопустимости публичной демонстрации фильма «в связи с высокой степенью провокативности и уничижения». По данным СМИ, авторы этого документа также писали экспертное заключение к делу Pussy Riot и опере «Тангейзер».

17 апреля стало известно, что Поклонская направила результаты экспертизы в Генеральную прокуратуру РФ.