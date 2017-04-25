Суд обязал метро Киева выплатить «дочке» ВЭБа 75 млн долларов

Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел кассацию Киевского метрополитена на решение суда низшей инстанции, оставив в силе решение, по которому метро должно выплатить за вагоны около 2 млрд гривен (75 млн долларов). Об этом сообщается на сайте метрополитена.

Долг необходимо выплатить компании «Укррослизинг» — дочерней структуре российского Внешэкономбанка. В 2009 году компания передала киевскому метро 100 вагонов в лизинг.

«Укррослизинг» также требовал выплаты пени в размере 42 млн гривен (1,5 млн долларов), но Высший хозяйственный суд Украины отменил решение о выплате метрополитеном этой суммы.

С 16 марта счета киевского метро были арестованы по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда, чье решение сегодня подтвердил высший арбитраж.

«Из-за ареста средств предприятие пока не в состоянии осуществлять закупку запасных частей и оборудования для проведения регламентных капитальных и текущих ремонтов. Также складывается угрожающая ситуация с выплатой заработной платы работникам, что может привести к социальной напряженности в коллективе», — говорится в сообщении метрополитена.