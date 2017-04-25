Экс-депутат Госдумы Михеев заочно арестован

Суд в Волгограде вынес решение о заочном аресте бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева. Решение было принято из-за того, что Михеев не явился на несколько судебных заседаний, что было оценено как попытка скрыться от суда, сообщает «Интерфакс».

Экс-депутата обвиняют в попытке хищения более 2 млрд рублей. Ранее он был отпущен под подписку о невыезде.

«На неоднократно назначаемые заседания Михеев не является, заявлений о переносе судебных заседаний от него не поступает. Михеев скрылся от суда. Местоположение его неизвестно», — заявила судья.

Прокурору поручено объявить Михеева в розыск.

Как считает следствие, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные документы о задолженности перед ним со стороны Волгопромбанка. В 2011 году он через суд начал добиваться возвращения «долгов» от правопреемника банка Промсвязьбанка. От кредитной организации Михеев требовал 2,1 млрд рублей.

«Однако довести свои намерения до конца Михеев не смог, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований отказано, а задолженность признана мнимой», — говорилось в заявлении Генпрокуратуры.