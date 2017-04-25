США могут запретить европейцам летать с ноутбуками в салоне

В США рассматривают возможность запрета пассажирам, прибывающим из Европы, пользоваться в салоне самолетов ноутбуками и другими крупными гаджетами. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источник в британском правительстве.

Представитель министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен заявила изданию, что решение по этому вопросу еще не принято.

Как отмечает газета, в марте США установили новые правила перелетов для пассажиров, прилетающих из стран Ближнего Востока.

Они должны сдавать в багаж ноутбуки и другие крупные электронные устройства. Правило распространяется на рейсы из Турции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара Иордании, Марокко и Кувейта.