В Таджикистане не нашли сведений о соучастнике теракта в метро

На предполагаемой родине фигуранта дела о подрыве в петербургском метро Содика Ортикова не знают о таком человеке. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в Генпрокуратуре Таджикистана.

По его словам, в таджикском городе Курган-Тюбе, где, как утверждалось, родился Ортиков, о нем нет никаких сведений.

«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», — сообщил источник.

Ортиков работал поваром в одном из кафе в Подмосковье. Он был арестован 7 апреля по подозрению в соучастии в подготовке теракта в метро.

При обыске у него дома были обнаружены пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. Сам он заявлял, что эти вещи принадлежали его соседу по квартире.

3 апреля в вагоне метро в Петербурге произошел взрыв бомбы. В результате погибли 16 человек (15 пассажиров и смертник), более 50 получили ранения. Также на станции «Площадь Восстания» было найдено еще одно взрывное устройство, которое не сработало.

По делу о соучастии в теракте арестованы 10 человек.