Мединский и Неверов остались в Омске из-за неполадок при вылете

Министр культуры Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин и ряд журналистов не смогли вылететь из Омска. Об этом в твиттере сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина.

По ее словам при взлете сработала аварийная сигнализация, и пилоты решили прекратить разгон по полосе.

Как сказала стюардесса, у пилотов на взлёте сработала лампа "не закрыта дверь". Экстренно тормозили. Страшно было — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

Сергей Неверов из ЕдРа - чиновнику Минфина на борту сломанного Ту-214: "Я теперь понял, кто в поломке виноват! Вы недофинансировали!" — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

Первый салон сломавшейся правительственной "тушки". Члены делегации перед вылетом успели поесть и сыграть в шахматы pic.twitter.com/rFrsOR3o7L — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

Катимся к зданию аэропорта. Делегация уехала. В Омске кинофестиваль открывается сегодня, они туда решили рвануть pic.twitter.com/jmruaDTr4a — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

Наша выжившая журналистская группировка на фоне вечернего Иртыша. Ведут отпаивать после стресса) pic.twitter.com/x5LSG9Qvr6 — Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.

В Омске сегодня проходил форум «Единой России» «Культура — национальный приоритет». Премьер Дмитрий Медведев выступил на форуме, но улетел в Москву раньше коллег по партии.

По словам Кривякиной, делегация должна вылететь из Омска на другом самолете в ноль часов по Москве.

Как сообщает портал «СуперОмск», аварийный борт вылетел в Москву без пассажиров.