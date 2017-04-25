Росимущество предложило прекратить убийство конфискованных животных

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков предложил разрешить его ведомству более гуманно распоряжаться животными, конфискованными у браконьеров. Сейчас, по словам чиновника, Росимуществу‎ приходится выставлять животных на аукционы или уничтожать их, сообщает РИА Новости.

‎«Сегодня «указанные пойманные млекопитающие подлежат исключительно реализации или уничтожению, если никто на аукцион не вышел, причем силами или в рамках правомочий Росимущества», — отметил Пристансков, выступая на заседании комитета по проведению Года экологии.

Он рассказал о рыси без одной ноги, которая была изъята у браконьеров, выхожена, но попала на аукцион, где ее, судя по всему, никто не купил.

«Фонд некоммерческий провел операцию, выхаживал ее, а потом суд постановил изъять ее у фонда и выставить на торги. Такая рысь никому не нужна. Фонд был готов взять безвозмездно, нет, суд постановил выставить на реализацию», — описал ситуацию глава Росимущества.

Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов в ответ заявил: «Я думаю, для многих это близко к шоку, узнать, что у нас такое творится в законе».

По словам Иванова, эту ситуацию в законодательстве «надо срочно исправить».

В ответ министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что его ведомство и Минсельхоз уже готовят поправки в соответствующее постановление правительства.

Пристансков предложил передавать животных в природоохранные, культурные и научные организации.