Новый вид муравьёв-грибников назвали в честь группы Radiohead

Недавно открытый в Венесуэле вид муравьёв, устраивающих грибные «фермы», назвали Sericomyrmex radioheadi в честь участников известной британской группы Radiohead.

Sericomyrmex radioheadi — близкие родственники более известных муравьёв-листорезов. И те и другие принадлежат к трибе муравьёв-грибководов (Attini). Представители этой систематической группы часто выращивают у себя в муравейниках определённые виды грибов и используют вырабатываемые этими грибами белки в пищу.

Фото: Ana Ješovnik

Учёные из Смитсоновского института (США) тщательно изучили морфологию и ДНК нескольких видов муравьёв, обитающих в лесах Центральной и Южной Америки. На основании полученных данных они выделили новый вид в трибе грибководов и дали ему наименование Sericomyrmex radioheadi.

Зоологи, обнаружившие и описавшие вид, мотивируют выбор его латинского названия тем, что члены музыкального коллектива известны своим внимательным отношением к природе и многократным призывам к общественности обратить внимание на последствия изменения климата. Кроме того, отмечают учёные, им нравится музыка Radiohead, но данный фактор сыграл в выборе видового эпитета для муравьёв не главную роль.

Фото: Ana Ješovnik

Изучение морфологии заново открытых муравьёв с помощью сканирующего электронного микроскопа показало интересные особенности покровов тела Sericomyrmex radioheadi. Самки этого вида (как матки, так и рабочие особи) несут на себе слой из белых кристалликов. У самцов аналогичной структуры нет. Природа и назначение кристаллического слоя неясны. Обнаружившие вид зоологи предполагают, что кристаллики имеют бактериальное происхождение и защищают насекомых, а также их грибные «фермы» от паразитов. Дело в том, что подавляющее большинство видов муравьёв-грибководов носят на себе определённые микроорганизмы, защищающие их «фермы» от патогенов. На Sericomyrmex radioheadi подобных микроорганизмов пока не обнаружили, зато нашли слой кристалликов, о котором говорится выше. Притом их «фермы» обходятся и без бактериальной защиты.

Интересно также, что, по данным анализа молекулярной филогенетики (сравнения генома одного вида с ДНК родственных организмов), вид Sericomyrmex radioheadi очень молодой. Ему всего около 4 миллионов лет. Вероятно, он принадлежит к самому молодому и самому быстро эволюционирующему роду в своей трибе. К тому же, заново открытые муравьи-грибководы распространяются по континенту очень быстро. Это делает их удобной моделью для изучения процессов эволюции насекомых.

Детальное описание вида опубликовано в журнале ZooKeys.